اللواء “أبوزريبة” يبحث تحديات الشرطة النسائية في أداء مهامها الأمنية بالمنطقة الجنوبية

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، الخميس، مع عدد من ضابطات وضابطات الصف من الشرطة النسائية التابعين للوزارة بالمنطقة الجنوبية، تحديات الشرطة النسائية في أداء مهامها الأمنية.

وناقش الاجتماع دور الشرطة النسائية وأهميتها في تعزيز الأمن والعمل في المراكز والأجهزة الأمنية وضمان سلامة المجتمع.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والتحديات التي تُواجهها الشرطة النسائية، في أداء مهامها الأمنية، حيث وتم التركيز على تطوير وتعزيز القدرات والمهارات الفنية والتدريبية لأعضاء الشرطة، بما يمكنهن من القيام بمهامهن بكفاءة عالية وفعالية.

وأكد أبوزريبة على أن الشرطة النسائية تعد جزءًا حيويًا ومهماً في العملية الأمنية، وأنّ الحكومة والوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تواجدها وتغطية العجز الحالي من العناصر النسائية.

وأعرب عن التزامه بتوفير الدعم والمساندة اللازمة للشرطة النسائية لضمان أداء مهامها بكفاءة واحترافية.