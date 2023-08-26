الزادمة يعلن تشكيل لجنة طوارئ بالجنوب لدعم الجيش في عمليته العسكرية بالجنوب

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أعلن، نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة، اليوم السبت، تشكيل لجنة طوارئ ومتابعة على مستوى ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية للتنسيق مع غرفة عمليات الجنوب لتقديم الدعم والمساندة الممكنة، في إطار العملية العسكرية لتأمين الحدود وتطهير مناطق الجنوب من بقايا المرتزقة والعصابات الخارجة عن القانون.

ووجه الزادمة تحية إكبار للمواقف الثابتة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بحماية الوطن وسيادته ودور الوحدات القتالية التابعة لها.

وقال، إن تنفيذ هذه العملية تأتي استكمالاً للإنجازات التاريخية والبطولية التي يسطرها الجيش الليبي في رسالته بحماية سيادة ليبيا وأمنها ووحدتها واستقرارها.