اجتماع أمني في سرت لتعزيز التعاون بين الداخلية القوات المسلحة في حفظ الأمن ومكافحة الهجرة

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عقد، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، رفقة وكيل الوزارة، فرج اقعيم، اليوم السبت، اجتماعًا مع آمر غرفة عمليات سرت، اللواء أحمد سالم، بهدف تعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة.

وحضر الاجتماع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين. وقال، مكتب الإعلام الأمني بالوزارة، إن النقاشات تمحورت حول تعزيز التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لتحقيق الأمن العام والاستقرار في سرت والمناطق المجاورة.

وأضاف، أن الاجتماع تناول كذلك العديد من القضايا الحاسمة، بما في ذلك دعم قدرات مديرية أمن سرت وتعزيزها لمواجهة التحديات الأمنية.

مكافحة الهجرة

وقال المكتب، إنّه تمَّ التركيز بشكل خاص على آلية مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، بتعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة والوزارة.

وأضاف المكتب، أن وزير الداخلية أكد التزام الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وكافة البلاد، كما أكد على أهمية تعاون الجهود وتكثيف التنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لمكافحة التحديات الأمنية وحماية الحدود الوطنية خاصة خلال هذه الفترة.

وقال المكتب، إن اللواء أحمد سالم، أكد من جانبه التزامه بتعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارة والقوات المسلحة لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة.