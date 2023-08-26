همومة: الحكومة المنتهية لم تتمكن من السيطرة على كامل التراب الليبي

قال عضو مجلس الدولة أحمد همومة أن حكومة الدبيبة المنتهية لم تتمكن من السيطرة على كامل التراب الليبي و كذلك الحكومة الليبية ، إذ اقترح توحيد حكومتي الدبيبة وحماد وتحديد جدول زمني للانتقال السياسي، وأيّ إجراء آخر قد يؤدي إلى تعقيد المشكلة وعدم تحقيق التقدم المطلوب في البلاد.

وأكد على أنه يجب العمل على إيجاد آلية تقنع جميع الأطراف بالاعتراف بالحكومة الجديدة.، مضيفاً أن فكرة تشكيل حكومة موحدة جديدة تعتبر تحدي سياسي مُضني، بالإضافة إلى أن جميع الحكومات التي تشكلت كان أهم عمل كُلفت به هو إجراء الانتخابات، وكان هنا كمعوقات حقيقية لتنظيمها.

وأشار إلى أن هذه الحكومة لن تختلف عن سابقاتها بسبب التحدي الكبير الذي تشكله الانتخابات، كما أن حكومة الدبيبة جاءت بعد صراع جميع القوى الداخلية والمؤثرة في الخارج، مضيفاً أن الحكومة التي لوّح بها باتيلي وبعض الدول لن تختلف عن سابقاتها في تحقيق الاستقرار والسيطرة على كامل التراب الليبي.