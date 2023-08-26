جولة تفقدية لآمرا غرفة عمليات القوات البرية وقوة عمليات الجنوب للعمارات الصينية في أم الأرانب

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أجرى كل من آمر غرفة عمليات القوات البرية، العقيد صدام حفتر، وآمر قوة عمليات الجنوب، اللواء المبروك سحبان، وعدد من القيادات العسكرية، اليوم السبت، جولة داخل العمارات الصينية في أم الأرانب، للاطلاع على سير العمليات الأمنية بالمنطقة.

وجرى، التأكيد خلال الزيارة، على ضرورة العمل على تأمين كامل المنطقة، حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع؛ لتُسلم هذه الوحدات السكنية إلى مستحقيها من المواطنين الليبيين.

وقامت القوات المسلحة، الجمعة، بعدد من العمليات الأمنية التي تهدف إلى إخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية في العمارات الصينية بمنطقة أم الأرانب، والتي كان يسكنها عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم.

وأكدت، القوات المسلحة العربية الليبية، على أنها ستعمل جاهدة لحفظ أمن البلاد في كل شبر من أرضها، وستضرب بيد من حديد كل من يقف في طريقها أو يحاول زعزعة أمن البلاد أو التعدي على حدودها.