نائب وزير الداخلية التشادي: يحق للجيش الليبي تأمين أراضيه

قال نائب وزير الداخلية التشادي الدكتور إبراهيم الأصيل إن المجموعات المسلحة المتسببة في التوترات الأخيرة على الحدود مع ليبيا تتمركز في مناطق حدودية وعرة بين البلدين.

وأضاف الأصيل في تصريح صحفي أن “العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي لتأمين أراضيه هو قرار ليبي ضد مجموعات تتواجد على أراضيه ويحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمشيط المنطقة، وحتى هذه اللحظة لا نرى خطوة من فرار المجموعات إلى الأراضي التشادية إذ تسكن هذه المجموعات داخل الأراضي الليبية”.

وأوضح أن المسلحين يتمركزون منذ فترة طويلة في منطقة جبلية وعرة أقصى الجنوب الليبي والشمال التشادي، تكونت في فترات الفوضى السياسية في ليبيا، إذ شارك بعضهم في النزاعات الليبية – الليبية، وبعضهم أصبحوا مرتزقة.

وأشار الأصيل إلى أن الحكومة التشادية لم تتخذ أي خطوات تصعيدية ضد هذه المجموعات، منذ رفضها التوقيع على اتفاق المصالحة السابق، متابعا: المجموعات المسلحة اعتدت على وحدة أمنية صغيرة تشادية مكلفة بحماية المهندسين المعنيين بنزع الألغام في منطقة داخل الأراضي التشادية، واختطفت بعض المهندسين، لكن القوات الأمنية تمكنت من تحرير المهندسين لاحقا.

واستكمل نائب الوزير: “الطلعات الجوية التي نفذتها القوات التشادية كانت بهدف تمشيط المنطقة وتأمينها، ونفذت بعض الغارات ضد هذه المجموعات للتأمين”.