الناظوري: مستعدون لتذليل كل الصعوبات لتشغيل محطة بوترابة البخارية بالمرج

تفقد الفريق أول عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية سير عمل محطة بوترابة البخارية في المرج.

وذكر المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان اليوم السبت، أن الزيارة جرت الأربعاء الماضي بدعوة من الرئيس التسيري للمجلس البلدي المرج ومدير محطة بوترابة البخارية.

وحث الناظوري مدير ومهندسي الشركة والمحطة على العمل بكل جدية، مؤكدا استعداده لتذليل كل الصعوبات والمعوقات من أجل إنهاء الصيانة وبداية التشغيل وذلك للتخفيف من معاناة سكان بلدية المرج والبلديات الأخرى المعتمدة على مياه الشرب من محطة بوترابة البخارية.