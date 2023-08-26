عقيلة يثمن العملية العسكري للقوات المسلحة على الجدود الجنوبية لليبيا

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قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم السبت، إن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ثمن العملية العسكرية للقوات المسلحة على الحدود الجنوبية لليبيا.

وقال بليحق في تصريح: “يثمن السيد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” ما يقوم به أبطال الجيش الليبي من حماية وصيانة التراب الليبي وتأمين الحدود وطرد المجموعات الإجرامية المتواجدة داخل بلادنا والمنتهكة لسيادة ليبيا”.

والجمعة، أطلقت القوات المسلحة الليبية، عملية عسكرية موسعة لتطهير المنطقة الجنوبية على الحدود مع تشاد من العصابات المسلحة وضبط وتأمين الحدود بين البلدين.

وقال، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن العملية العسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي تهدف لتأمين حدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها، وجزءًا من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها.