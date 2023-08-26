المسماري يوضح اخر تطورات وحصيلة العملية العسكرية في الجنوب الليبي ضد المعارضة التشادية وموقف حكومة الدبيبة

أكد مدير إدارة الإعلام والتعبئة والناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري أن عملية الجيش استجابة لمطالب السكان بحمايتهم من الأجانب، مضيفاً أن عمليات الجيش لا تستهدف أي مكون ليبي إنما تستهدف الوجود الأجنبي وتطهير الجنوب من كافة العصابات الأجنبية والتهديدات الأمنية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري في تصريحات تلفزيونية أن توقيت عملية الجيش مناسب جدا للحد من تداعيات الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة مثل النيجر وتشاد، مشيراً إلى أن “القوات تخوض معركة شرسة في منطقة حدودية ممتدة وفيها تضاريس وعرة تختبئ فيها العصابات الأجنبية”.

وأضاف المسماري “الجيش التشادي مستنفر على حدوده من أجل التصدي لأي مجموعات تهرب من ليبيا وهذا شأن داخلي يخصه”، مضيفاً أن “القائد العام كلف غرفة العمليات بالبدء بالمعركة بعد استيفاء كافة شروط إنجاح العملية”.

سلاح نوعي

وأشار المسماري إلى أن “الوحدات التي أرسلت إلى تلك المنطقة من قوات النخبة ولأول مرة نستخدم الإنزال المظلي”، مشيراً إلى أن “الإنزال المظلي فاجأ العدو وقطع خطوط الإمدادات له وضرب المخازن والمعدات”.

وقال المسماري أن “الإقليم بالكامل يعاني من مشاكل أمنية.. ودول الأقليم لديها نفس مشاكل الليبيين لكننا سبقناهم بالانتصار على الإرهاب في بنغازي وغيرها”، مشيراً إلى أن ثمة ثلاثة أوجه للوجود الأجنبي وهي عائلات المعارضة التشادية وتجار البشر والمهربين والوجود الإرهابي للمجموعات التكفــيرية.

حصيلة الاشتباكات

وأكد المسماري أن “لا إصابات بين صفوف الجيش الوطني حتى الآن … بينما مصادر المعارضة التشادية تشير إلى مقتل ثلاثة من مجموعاتها”.

موقف حكومة الدبيبة

وأضاف المسماري “لدينا تجربة سابقة في الحرب مع المعارضة التشادية وكانت تهرب باتجاه جبال تيبستي.. أما الآن فالجيش تشادي يمنعهم من التحصن هناك، مؤكداً أن “لا تنسيق مع وزارة الداخلية في حكومة الوحدة في عملياتنا.. وأتمنى أن نشهد قريبا توحيدا للمؤسسات العسكرية والأمنية”.

وأفاد المسماري أن السلطات في المنطقة الغربية تركز على تعزيز قدرات خفر السواحل لمنع تدفق المهاجرين وتتجاهل حماية الحدود الجنوبية”.