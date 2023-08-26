مصرع الشهير بـ”العلم” والمطلوب للنائب العام

أفاد شهود عيان، اليوم السبت عن مقتل عبدالرحيم الرميح، المُلقب بـ”العلم”، والمطلوب للنائب العام على ذمة عدة قضايا من ضمنها التهريب، بعد مداهمته من قبل الأجهزة الأمنية، في قرية المغرب العربي السياحية بالمدينة السياحية.

وبحسب شهود العيان، فأن “العلم” قام أمس الجمعة بخطف زوجته السابقة، وتدعى روئ عبد المولى، من منطقة الحرشة، بمدينة الزاوية، وقتلها برصاصة في رأسها.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للحظة اطلاق النار واشعال النيران بعد مداهمة مكان عبدالرحيم الرميح ( العلم ) داخل الريقاطة السياحية‏ .