تكالة واللافي يتباحثان الوضع الأمني في طرابلس

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة” اليوم السبت، في مقر المجلس عضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”.

وبحسب بيان تكالة، تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لتنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة في الفترة الأخيرة.

كما بحث اللقاء تعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة، وفق البيان.