حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة وادي الآجال لتحقيق منافع مادية غير مشروعة

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة وادي الآجال؛ لتعمده تزوير بيانات مهدت له الاستيلاء على مرتبات أشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة منذ سنوات.

نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، تولت بحث الواقعات التي تضمَّنتها التبليغات المرفوعة قِبل مسؤول المكتب، فكشف البحث عن واقع إخلاله بواجب صيانة المال العام، ونكث مِيثاق الإيفاء بثوابت المسؤولية، بتعمده تزوير بيانات مهدت له الاستيلاء على مرتبات أشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة منذ سنوات؛ وتمكين نفسه وآخرين من تحصيل مكافآت مالية عقب استقطاعها من رواتب بعض الموظفين دون سند من القانون، واتجاه إرادته نحو التصرف في مخصصات المكتب في غير الوجه المخصص لها.

وذكر مكتب النائب العام أنه وبإجراء استجواب المسؤول لم يأت بما ينأى به عن مسؤولية إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة أو يدفع عنه واقع إسهامه في الضرر الجسيم الذي أصاب المال العام فأمر المحقق بحبسه احتياطياً.