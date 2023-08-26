الجهاني: هناك استبعاد بشكل كبير لسيناريو دمج الحكومتين

رأى عضو مجلس النواب ، عصام الجهاني، أن قرار التشكيلات العسكرية المتمركزة بالعاصمة بالاستمرار في دعم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” من عدمه، سيكون العامل الرئيسي المحدد لحسابات الأخير في المرحلة المقبلة، ما بين نقل السلطة بشكل سلس للحكومة الجديدة أو مقاومتها.

وأكد الجهاني في تصريحات صحفية، أن «قيادات تشكيلات بالعاصمة ستحاول قياس وتقدير حجم القوى السياسية والعسكرية المعارضة للدبيبة أولاً»،

وأوضح أنه «في حالة استشعارهم أن كفة الميزان ستميل لهؤلاء المعارضين، وأن هناك استمرارية في الدعم الدولي والأممي لإيجاد حكومة جديدة، فإنهم لن يترددوا حينذاك بالتخلي عنه».

ورفض الجهاني تفسير البعض لحديث مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” عن الحكومة «الموحدة» بكونه دعوة للدمج بين حكومتي الدبيبة وحماد، وقال: «إلى الآن هناك استبعاد بشكل كبير لسيناريو دمج الحكومتين».