جنائي الجفرة يكشف تفاصيل صادمة عقب ضبط امرأة تعرضت لحادثة

كشف قسم البحث الجنائي الجفرة، عن ملابسات تعرض امرأة لحادثة دهس من قبل مركبة الية نوع هونداي سوناتا بعد مطارتها والغرض من دهسها القتل .

وبحسب البحث الجنائي/ أنه ورد بلاغ الي قسم البحث الجنائي من قسم المرور الجفرة مفاده دخول حالة وهي امرأة الي مستشفي عافية بهون تعرضت الي دهس مركبة الية .

وعند انتقال عضوٍ التحقيق التابع للمرور اتضح بان المرأة تعرضت للدهس من قبل شخص يستقل مركبة. الية نوع هونداي سوناتا بعد مطارتها والغرض من دهسها القتل .

وبعد تلقي البلاغ انتقل علي الفور اعضاء التحقيق بقسم البحث الجنائي الي المستشفي وبعد ضبط اقوال المجني عليها افادت بان الجاني يدعي ن ع ب حاول دهسها لغرض قتلها والاستيلاء علي اموال كانت بحوزتها وكون ان الجاني ليس لديه صلة قرابه بالمجني عليها عليه تم عرض المجني عليها علي دكتورة نساء وبالكشف الطبي والذي ادي الي ان المرأة حامل بجنين في الشهر الثالث علما بان المرأة مطلقة منذ حوالي سنتين .

وبعد مواجهتها بذلك اعترفت بانها حامل من الشخص الذي حاول دهسها وكان الغرض من دهسها هو قتل الجنين عندها تم القبض علي الجاني المذكور سلفا مقيم بودان واثناء التحقيق اتضح بانها تقيم معه داخل منزله منذ سنتين كما انها انجبت طفل منه بالسنة الماضية وفي بداية الحمل طلبت الرجوع لزوجها السابق والذي كان يجهل بانها حامل في الشهر الثاني وبعد الانجاب طلقت من زوجها والذي احتفظ بالوليد وسجل باسمه بسجلات مصلحة الاحوال المدنية.

وعليه تم استكمال جميع الاجراءات القانونية وتم احالتهم الي النيابة العامة.