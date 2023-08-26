تكالة واللافي يتباحثان الأوضاع السياسية والامنية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة،محمد تكالة،خلال لقاء جمعه اليوم السبت،في مقر المجلس مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الأوضاع السياسية والامنية التي تمر بها البلاد.

وقال بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة ،أن اللقاء ناقش سبل تنسيق الجهود بين المجلسين من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين. بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة في الفترة الأخيرة.

كما بحث اللقاء تعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة،وفق البيان.