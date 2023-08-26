رؤية للفلك توضح سبب ظهور الشمس في ليبيا باللون الأحمر

كشفت مؤسسة رؤية لعلوم الفلك والفضاء عن سبب لون الشمس المائل إلى اللون الأحمر اليوم عند الغروب في ليبيا وهو نسبة الدخان العالية الناتج عن حرائق في غابات اليونان و تركيا.

وأشارت مؤسسة رؤية لعلوم الفلك والفضاء أن الأجواء الليبية تحجب نسبيًا إشعاع الشمس، الأمر الذي ساهم بظهورها عند الغروب بلون غير معتاد.

وفي السياق، اندلعت حرائق هائلة في غابات ولاية جناق قلعة، غربي تركيا، مما تسبب في إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن وامتدت الحرائق لمسافة تقدر بـ 15 كيلومترا ووصلت إلى مناطق سكنية، حسبما ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية،

وقالت السلطات التركية إنه تم إخلاء 6 قرى بسبب الحرائق، بينما أظهرت صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جانبا من الحرائق.

وعلقت تركيا حركة الملاحة في مضيق الدردنيل شمال غربي البلاد، بسبب حريق غابات اجتاح 1500 هكتار من الأراضي.

وتواصل النيران تمدّدها في شمال شرق اليونان وفي جزيرتي إيفيا وكيثنوس وفي منطقة بويتيا (شمال العاصمة)، تؤججها رياح قوية وحرارة تلامس 41 درجة. وقالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء لوكالة فرانس برس “الوضع مشابه لشهر تموز/يوليو”، في إشارة إلى موجة حرائق سابقة أودت بخمسة أشخاص.