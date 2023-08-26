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رئيس مجلس الدولة يبحث مع عضو “الرئاسي” تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، تطورات الأوضاع السياسية التي تمر بها ليبيا، مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. 

وبحث اللقاء تنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن اللقاء الذي جمع تكالة واللافي، في مقر المجلس الأعلى للدولة استعرض الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة الليبية في الفترة الأخيرة.

كما بحث اللقاء تعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة. 






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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