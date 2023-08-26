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المستشار “صالح” يستلم تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2022

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه، وتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2022

واطلع عبدربه رئيس مجلس النواب، على سير عمل الديوان خلال السنوات الماضية، عبر مجلدات تحوي المخالفات التي سبق إحالتها لسلطات التحقيق، وقرارات الرقابة المصاحبة على بعض الجهات التنفيذية الخاضعة لرقابة الديوان، والمنشورات التي أصدرها لتحقيق الرقابه الوقائية.

كما اطلع صالح على المشروعات التي تعاقد عليها الديوان لإنشاء مقرات لفروعه ومكاتبه ببلديات سرت وسلوق والمرج وشحات والساحل.

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#تقرير ديوان المحاسبة #رئيس مجلس النواب الليبي عمر عبدربه ليبيا

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الوطن الليبية

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