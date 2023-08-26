وسط مطالب تفكيك اللواء 444.. تفاصيل اجتماع الدبيبة رفقة 4 وزراء مع قيادات في مصراتة

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت عن اجتماع يحري الآن في منزل القيادي حمد سبسي بمدينة مصراتة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفقة 4 من وزراء حكومته و 11 قيادي من حراك “17 فبراير لتصحيح المسار” في مصراتة.

وبحسب موقع ليبيا برس فأن أعضاء الحراك الحاضرون للاجتماع هم؛ محمد الطاهر عيسى، وفوزي عبدالعالي وخليفة الزواوي، وخليفة الغويل، وإدريس اطرينة، ومصطفى الشاوش، وهيثم بن غزي، وحمد سبسي، وعبدالسلام فكرون، وإبراهيم بن غشير، ويوسف الأمين.

وأشارت المصادر الى أن الدبيبة تمسك ببقاء حكومته وعرض ترميمها بتعديلات وزارية، في المقابل فوزي عبد العالي وعدد من الحضور رفضوا استمرار حكومته رفضًا قاطعًا.

وبحسب المصادر تحدث فوزي عبدالعالي خلال اللقاء عن ضياع فبراير و تغلغل أنصار النظام السابق إبان حكومة الدبيبة وخصوصًا عادل جمعة وقيادات عسكرية ومدنية أخرى.

من جانبه، طالب خليفة الزواوي بتفكيك اللواء 444 قتال وتشكيل قوة تحت اسم “الحرس الوطني” من الثوار، حسب ليبيا برس .

وكان الدبيبة قد دعا أمس الجمعة أعيان وقيادات مصراتة لمأدبة غداء في منزله بمصراته، لكنهم رفضوا دعوته واتفقوا على الاجتماع بمنزل عضو الحراك حمد سبسي، حسب ليبيا برس .