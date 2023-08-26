المهدوي: حل الأزمة يكمن في توجيه “واشنطن” رسالة تحذيرية شديدة الوضوح لـ”الدبيبة”

قال المحلل السياسي ، أحمد المهدوي، إن الدبيبة تجاهل في أول تعليق له على إحاطة باتيلي الحديث عن الحكومة الجديدة، واكتفى بتأييده مسار إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

ورأى المهدوي في تصريحات صحفية، أن «الحل يكمن في توجيه واشنطن رسالة تحذيرية شديدة الوضوح للدبيبة، وهو ما قد يكون كفيلاً بتغيير خططه، إذا ما حاول إحداث أي معارضة لنقل السلطة»،

وأضاف أن «تكرار التلويح بالعقوبات الدولية لن يجدي نفعاً»، مؤكداً أن الأزمة «تكمن في تذبذب مواقف واشنطن من الأوضاع بليبيا، وقد تدفعها التطورات بمنطقة الساحل الأفريقي إلى قبول المزيد من توغل الأتراك بالمنطقة الغربية، وبالطبع فالجميع يعرف التحالف الوثيق بين أنقرة والدبيبة».