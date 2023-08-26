صالح يستلم تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2022

إجتمع رئيس مجلس النواب،عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة برئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه، الذي سلمه التقرير السنوي العام 2022.

واطلع صالح على سير عمل الديوان خلال السنوات الماضية عبر مجلدات تحوي المخالفات التي سبق إحالتها لسلطات التحقيق،وقرارات الرقابة المصاحبة على بعض الجهات التنفيذية الخاضعة لرقابة الديوان ، والمنشورات التي اصدرها لتحقيق الرقابه الوقائية ، والتي تهدف للحيلولهطة دون ارتكاب المخالفات.

كما اطلع على المشروعات التي تعاقد عليها الديوان لإنشاء مقرات لفروعه ومكاتبه ببلديات سرت وسلوق والمرج وشحات والساحل.