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عقيلة صالح يستلم تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2022

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة برئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه، الذي سلم التقرير السنوي العام 2022م.

واطلع صالح، على سير عمل الديوان خلال السنوات الماضية عبر مجلدات تحوي المخالفات التي سبق إحالتها لسلطات التحقيق،  وقرارات الرقابة المصاحبة على بعض الجهات التنفيذية الخاضعة لرقابة الديوان ، والمنشورات التي أصدرها  لتحقيق الرقابه الوقائية ، والتي تهدف للحيلولة دون ارتكاب المخالفات.

كما اطلع على المشروعات التي تعاقد عليها الديوان لإنشاء مقرات لفروعه ومكاتبه ببلديات سرت وسلوق والمرج وشحات والساحل.

 

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صحيفة الساعة 24

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