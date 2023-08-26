“حورية” والسفير التركي يكرمان طالبة ليبية

كرمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة “حورية الطرمال” الطالبة الليبية “نور الصقر التي تميزت مؤخراً بحصولها على الترتيب الأول باحدى أكبر الجامعات التركية.”

جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح معرض الجامعات التركية بليبيا، والذي تم تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون المرأة وبتنظيم شركة “بي إن” التعليمية ، وبحضور السفير التركي “كنعان يلماز” وممثلي عن الجامعات والمعاهد التعليمية بليبيا.

وأكدت “الطرمال” في كلمة لها دعمها المستمر لرعاية كل المبادرات وفي شتى المجالات التي تسعى للرفع من مستوى المرأة الليبية وفق توجيهات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” وخطة عمل حكومته لدعم نساء الوطن..