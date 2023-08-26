بحضور السفير التركي..وزيرة المرأة تكرّم الطالبة الليبية نور الصقر

أشرفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة، حورية الطرمال على تكريم الطالبة الليبية نور الصقر التي تميزت مؤخراً بحصولها على الترتيب الأول باحدى أكبر الجامعات التركية.

جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح معرض الجامعات التركية بليبيا، والذي تم تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون المرأة وبتنظيم شركة “بي إنق التعليمية ،وبحضور السفير التركي كنعان يلماز وممثلي عن الجامعات والمعاهد التعليمية بليبيا.

وأكدت الوزيرة في كلمة لها دعمها المستمر لرعاية كل المبادرات وفي شتى المجالات التي تسعى للرفع من مستوى المرأة الليبية وفق توجيهات رئيس حكومة الوحدة لدعم نساء الوطن.