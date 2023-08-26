12 ضابطا في سرت يتلقون دورة لرفع كفاءة التحقيقات

اختتمت الدورة التدريبية الأولى لرفع كفاءة ضباط التحقيق بمراكز الشرطة التابعة لمديرية الأمن بسرت وبمتابعة من مدير الأمن بسرت لواء دكتور مختار أبوسبيحة .

وأوضح مكتب الإعلام بالمديرية أن هذه الدورة ضمن الخطط التدريبية والتأهيلية لهذا الموسم، والتي تُوجّه بمقتضاها الإدارة نحو بناء كفاءات رصينة تدفع بالتحقيقات الأمنية إلى الدقة والفاعلية وإيفاء الحقوق.

وأشار إلى أن هذه الدورة انطلقت بداية الأسبوع الماضي، واستهدفت عدد 12 ضابطا وضابط صف من مختلف المراكز والأقسام بموجب جدول وبرنامج زمني تخللتها العديد من المحاضرات في مجالي (القانون الإداري والقانون الجنائي).