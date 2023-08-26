القاء القبض على مطلوب بعدة وقائع في بنغازي

تمكن “مركز شرطة الصابري” بمديرية أمن بنغازي من القبض على شخص صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة وقائع الرماية بسلاح ناري واتلاف ممتلكات الغير والإيذاء وتعاطي المخدرات.

وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري عن المطلوبين وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة ثلاثة وقائع الأولى الرماية بواسطة سلاح ناري وإتلاف ممتلكات الغير والثانية الإيذاء الجسيم والثالثة تعاطي الخمور والمخدرات .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات بمتابعة رئيس الوحدة ر.ع.أ علي البوسيفي للتحري عن مكان تواجد الشخص المطلوب حيث وردت معلومات عن تواجد الشخص المطلوب بالقرب من مستشفى الجلاء .

وتم انتقال أعضاء التحريات وضبطه والانتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ف.م.من مواليد 1985 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة…