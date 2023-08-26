التحقيق في واقعة محاولة قتل رجل لزوجته ومقتله خلال عملية القبض عليه

أعلن مكتب النائب العام، مساء أمس السبت، مباشرة النيابة العامة التحقيق في واقعة الشروع في قتل رجل لزوجته في محيط قرية المغرب العربي؛ وما أحدثه الفاعل من اضطراب عقب إيواء الضحية في المؤسسة العلاجية؛ وتتقصى الظروف التي استدعت اللجوء إلى القوة والأسلحة حين إجراء القبض على المتهم ومن ثم مقتله.

وأضاف المكتب في بيان، إن نيابة شمال طرابلس الابتدائية تولت بحث شروع «ع .ر» في قتل زوجته «أ.ع»؛ فقصد المحقق المؤسسة العلاجية، وسجل ما بَدا له من ملاحظات حول المضاعفات الناجمة عن إصابة المجني عليها بعيارين نارين في رأسها؛ ثم انتقل إلى محل الواقعة وعاينه؛ وتحفظ على ما يفيد التحقيق.

وأوضح المكتب أن هذا البحث ارتبط ببحث آخر كان محله واقعة وفاة المتهم «ع. ر» فور مداهمة محل إقامته لفرض تدبير القبض عليه؛ فانتقل المحقق إلى حيث جثمان المتوفى؛ ودون ما أسفرت عنه مناظرة الجثة؛ ثم أخذ في تقصي الأسباب المؤدية إلى استعمال الأسلحة؛ بفحص محل الواقعة؛ وطلب من رأى فائدة سماع أقوالهم لاستجلاء حقيقة الواقعة.