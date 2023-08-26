القبض على شخص من طرابلس يقوم بإدارة عدد من الصفحات

تمكن اعضاء مركز شرطة الوسيطة بمديرية أمن البيضاء من القبض علي شخص يقوم بإدارة اكثر من 7 صفحات(ادمن) من الصفحات التي تثير الفتن وتسبب في بث الكراهيه بين ابناء الوطن الواحد.
وبحسب مديرية أمن البيضاء أنه بعد التحري عنه لمدة تصل لاكثر من 3 اشهر تم ضبطه بعد استدراجه حيث يقوم بمقايضة فتاه بعدم نشر صور خاصه لها مقابل مبلغ من المال حيث تم استدراجه الي مدينة البيضاء والقبض عليه وعند القبض عليه اتضح انه من سكان طرابلس ويدير شبكة من الصفحات الوهميه ويقوم باختراق الحسابات الخاصه ومقايضة أصحابها َوابتزازهم بصور خاصه بهم بمبالع مالية مقابل عدم نشرها.
ووفقًا لمديرية أمن البيضاء بانه اعترف بأنه يدير الصفحات الاتي :
1طرابلس الان
2طرابلس توا
3عاجل طرابلس
4تك طرابلس
5ديربي العاصمة
6ليبيا تتحدث
7محمد الوحيشي (عفاريت )
8عاجل ليبيا2
ونوهت مديرية أمن البيضاء أنه تعد هذه الجريمة من الجرائم الالكترونية وحاليا جارى إستكمال التحقيق معه وسيتم إحالته الي النيابه العامة.
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