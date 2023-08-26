القبض على شخص من طرابلس يقوم بإدارة عدد من الصفحات

تمكن اعضاء مركز شرطة الوسيطة بمديرية أمن البيضاء من القبض علي شخص يقوم بإدارة اكثر من 7 صفحات(ادمن) من الصفحات التي تثير الفتن وتسبب في بث الكراهيه بين ابناء الوطن الواحد.

وبحسب مديرية أمن البيضاء أنه بعد التحري عنه لمدة تصل لاكثر من 3 اشهر تم ضبطه بعد استدراجه حيث يقوم بمقايضة فتاه بعدم نشر صور خاصه لها مقابل مبلغ من المال حيث تم استدراجه الي مدينة البيضاء والقبض عليه وعند القبض عليه اتضح انه من سكان طرابلس ويدير شبكة من الصفحات الوهميه ويقوم باختراق الحسابات الخاصه ومقايضة أصحابها َوابتزازهم بصور خاصه بهم بمبالع مالية مقابل عدم نشرها.

ووفقًا لمديرية أمن البيضاء بانه اعترف بأنه يدير الصفحات الاتي :

1طرابلس الان

2طرابلس توا

3عاجل طرابلس

4تك طرابلس

5ديربي العاصمة

6ليبيا تتحدث

7محمد الوحيشي (عفاريت )

8عاجل ليبيا2

ونوهت مديرية أمن البيضاء أنه تعد هذه الجريمة من الجرائم الالكترونية وحاليا جارى إستكمال التحقيق معه وسيتم إحالته الي النيابه العامة.