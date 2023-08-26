حمّاد يتفقد مواقع لمشروعات لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار

قام رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حمّاد ،السبت،مصحوبا برئيس لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار حاتم العريبي، والمهندس بالقاسم حفتر،بجولة تفقدية للمشروعات الجارية في عددٍ من المدن والمناطق شرق البلاد.

وقال المكتب الاعلامي للحكومة،أن حماد تفقد عدّة مواقع لمشروعات لجنة إعادة الإعمار والاِستقرار المدعومة من الحكومة الليبية، في أنحاء متفرّقة من مدينة طبرق، أبرزها مشروعات الرصف والصيانة للطرق والشوارع الفرعية والرئيسية فضلًا عن تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية لعمارات الإسكان العام.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة استكمال الأعمال خاصةً المتعلّقة بالطُرق في أقرب فرصة ممكنة؛ لتسهيل حركة السير والحيلولة دون حدوث أيّ مختنقات إضافية.

كما تفقد حماد مشاريع اعادة الاعمار بمدينة المرج،حيث أثنى على مُستوى الأعمال القائمة، داعيًا لبذل المزيد من المجهودات؛ لاِستكمالها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، مشدداً على ضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المُعتمدة.

كما اطّلع حماد على نسب الإنجاز بمشروع صيانة ورصف طريق منطقة الأبيار شرق بنغازي،وحثّ المهندسين والمشرفين على المشروع، بضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير المُعتمدة والاِلتزام بالجدول الزمني؛ لتخفيف المعاناة على سكّان وأهالي المنطقة.