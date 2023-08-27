صحيفة اندبندنت عربية: أسهم الدبيبة تراجعت داخليا حتى مع حلفائه

الوطن| رصد

قالت صحيفة انديبندنت عربية، إن أسهم الدبيبة تراجعت داخليًا حتى مع حلفائه، مضيفة أن الدبيبة عجز عن السيطرة على اشتباكات كاره وحمزة فاضطر إلى اللجوء لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة للتوسط بين الأطراف.

وبينت الصحيفة أن الميليشيات المسيطرة على الغرب لم تتوحد من قبل إلا بسبب الصراع ضد القوى المسيطرة على الشرق الليبي.

وذكرت أن اجتماع عقيلة وحفتر والمنفي في بنغازي، بداية لتباعد الأخير عن حكومة الدبيبة وبخاصة مع مظاهر ضعفه وتآكل سيطرته الواضحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن الدولي، رأى أن الاشتباكات في طرابلس كشفت عن هشاشة الوضع الأمني وضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني.

ولفتت إلى أن باتيلي تجاهل تهديداته السابقة بإنشاء لجنة موسعة تتولى مهمة التوافق على القوانين الانتخابية، واتجه للإعلان عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة.

وأوضحت أن حكومة الدبيبة اتخذت خطوات إضافية لتعزيز النفوذ التركي، بإسناد مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية الجديدة بقدرة 1320 ميغاواط لتركيا.

وذكرت صحيفة انديبندنت أن الأنباء لا تزال متضاربة حول صحة قيام حكومة الدبيبة باستئجار ميناء الخمس لتركيا لبناء قاعدة عسكرية لمدة 99 عاماً.

وتابعت أن زيارة قطعة بحرية عسكرية تركية لهذا الميناء المهم استراتيجياً لليبيا، يضع كثير من علامات الاستفهام أمام نفي حكومة الدبيبة للأمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن أعداد المرتزقة السوريين وأماكن وجودهم لا تزال في غرب ليبيا، من دون أي تغيير وتحت سيطرة تركية كاملة.

وأوضحت أن الأزمة الليبية لا تزال تؤكد أن أوضاعها ستظل مرشحة للتدهور والارتباك المتواصل ما لم يتم عقد الانتخابات والسيطرة على سلاح الميليشيات.