“عبد الجليل” يفتتح معمل قسطرة الطوارئ بالمركز الوطني للقلب في بنغازي

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افتتح وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل معمل قسطرة الطوارئ في المركز الوطني للقلب بمدينة بنغازي بحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية وعدد من مسؤولي وزارة الصحة والمركز

وبين مدير عام المركز “طاهر الفضلي”، إلى أن المعمل تم تجهيزه بجهاز إنوفا IGS 530 من شركة GE الأمريكية، وهو جهاز حديث يستخدم في تشخيص وعلاج الأوعية الدموية بأقل جرعة من الأشعة السينية، مما يساهم في حماية المرضى والمشغلين خلال العمليات التداخلية.

وأوضح رئيس وحدة العناية بالمركز “حاتم التايب” أن المركز يستقبل يومياً حالات جلطات قلبية، وافتتاح قسم القسطرة يساعد في تقديم العلاج الفوري وتوفير الدعم لهذه الحالات، وبهذا يتم إنقاذ حياة المرضى من تداعيات الجلطات القلبية.