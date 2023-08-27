انطلاق الامتحانات التفاضلية للطلبة الجدد بمعهد النفط للتأهيل والمركز النوعي بالزاوية

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انطلق صباح اليوم السبت، الامتحان التفاضلي بلجان قبول الطلبة الجدد بمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية وذلك للعام الدراسي 2023 – 2024

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان من خريجي الشهادة الإعدادية لهذا العام 6648 متقدماً على مستوى 17 لجنة من مختلف أنحاء ليبيا.

وكانت لجان قبول الطلبة قد باشرت في قبول أوراق المتقدمين في الامتحان على مدار أسبوعين ماضيين من تاريخ 12 أغسطس بمختلف اللجان المنتشرة في جميع أنحاء ليبيا.