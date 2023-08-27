حماد: انطلاق العملية العسكرية لتأمين الجنوب من خلال نخبة من القوات العسكرية البرية والجوية

الوطن| رصد

أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، عن انطلاق العملية العسكرية لتأمين الجنوب الليبي، مضيفاً أن انطلاق العملية العسكرية جاء من خلال نخبة من القوات العسكرية البرية والجوية، لتحقيق الأهداف المحددة لهذه العمليات.

وتابع أن انطلاق العملية العسكرية يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة الليبية والتي بدأت في المدن والمناطق الحدودية الشرقية.

وأكد حماد أن الحكومة الليبية بكامل وزاراتها ستتابع باستمرار كل العمليات العسكرية بالجنوب.

هذا وأعلن عن استعداد الحكومة الليبية، لتقديم كامل الدعم اللازم لاتمام هذه المهام العسكرية الوطنية للحفاظ على الدولة الليبية من كل التحديات والاعتداءات الخارجية وحماية مقدرات الشعب الليبي.

وقال حماد نهيب مديريات الأمن بالبقاء على الاستعداد التام لمنع العصابات الإجرامية من استغلال الأحداث في الدول المجاورة.

وأشار إلى أن العملية العسكرية جائت لتتعامل مع الوضع الأمني الهش للدول الملاصقة للحدود الليبية الجنوبية.