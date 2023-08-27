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“تكالة” يبحث مع “اللافي” الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

ناقش رئيس المجلس الدولة “محمد تكالة” اليوم، في مقر المجلس مع عضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لتنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين.

كما تم  استعراض الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة في الفترة الأخيرة وتعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة.

الوسوم

الأوضاع الأمنية المجلس الرئاسي المصالحة الوطنية ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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