بوقعيقيص: الجيش الليبي يقاتل من أجل استرجاع السيادة على الجنوب

أكدت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الجيش الليبي يقاتل من أجل استرجاع السيادة على الجنوب.

وقالت بوقعيقيص، في منشور عبر «فيسبوك»: “الجيش الليبي يقاتل من أجل إسترجاع السيادة على الجنوب المستهدف والعامر بالخيرات ويناضل من أجل ضبط حدودنا المنتهكة من الجار والبعيد”.

وأضافت “لقد علمت أنه يعيد سكان مرزق الليبيين إلى بيوتهم التي طردوا منها عنوة واحتلتها العصابات الغازية والوقود الذي كان يذهب للتهريب أصبح يتواجد بانتظام كما هو الحال في باقي المدن الليبية، دمت عزيزا ياوطني وحفظ الله جيشك الذي لا يعرف المستحيل”.