عبدالجليل يشكل لجنة طوارىء بالجنوب ويوجه برفع الاستعداد في مرافقه الصحية

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، القرار رقم 233 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة طوارئ بالمنطقة الجنوبية الغربية.

وأوضح بيان نشرته الحكومة الليبية عبر حسابها على فيسبوك، أنه “بموجب القرار تضمنت المادة الأولى منه تشكيل لجنة طوارئ بالمنطقة الجنوبية تضم سبعة أعضاء”.

وتابع أن اللجنة ” يترأسها رئيس لجنة الطوارئ الرئيسة بالوزارة إسماعيل العيضة، وبعضوية كلاً من رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ, مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع بنغازي، رئيس ديوان الصحة بالمنطقة الجنوبية ،مدير مركز سبها الطبي ومدراء مستشفيات تراغن وأم الأرانب”.

وأردف البيان أن القرار نص على أن “تتولى اللجنة المشكلة التنسيق بين كافة المرافق الصحية في المنطقة الجنوبية والغربية لتكون مهيأة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ”.

وتختص اللجنة بـ “حصر الاحتياجات الضرورية من أدوية طوارئ ومستلزمات طبية لمستشفى أم الأرانب القروي، ومستشفى تراغن العام، ومركز سبها الطبي، وأي مستشفيات أخرى، ترى اللجنة ضرورة تجهيزها وإحالة هذه الاحتياجات للوزارة بشكل عاجل لتوفيرها”.

وختم البيان موضحًا أن “القرار أوصى برفع مستوى الاستعداد في كافة المرافق الصحية في المنطقة الجنوبية وخاصة مستشفى أم الأرانب القروي ومستشفى تراغن العام ومركز سبها الطبي وحصر الاحتياجات من سيارات الإسعاف بالإضافة إلى إعداد فرق طبية متخصصة بالسرعة الممكنة لتكون جاهزة للعمل عند حدوث إي طارئ لمساندة القوات المسلحة”.