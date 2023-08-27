الحكومة الليبية المكلفة تشكل لجنة طوارئ صحية بالمنطقة الجنوبية الغربية

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، القرار رقم 233 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة طوارئ بالمنطقة الجنوبية الغربية.

وقال بيان نشرته الحكومة الليبية، عبر حسابها على فيسبوك، إنه بموجب القرار تضمنت المادة الأولى منه تشكيل لجنة طوارئ بالمنطقة الجنوبية تضم سبعة أعضاء.

ويترأس اللجنة رئيس لجنة الطوارئ الرئيسة بالوزارة إسماعيل العيضة، وبعضوية كلاً من رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ, مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع بنغازي، رئيس ديوان الصحة بالمنطقة الجنوبية ،مدير مركز سبها الطبي ومدراء مستشفيات تراغن وأم الأرانب.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة التنسيق بين كافة المرافق الصحية في المنطقة الجنوبية والغربية لتكون مهيأة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ.

وتختص اللجنة بحصر الاحتياجات الضرورية من أدوية طوارئ ومستلزمات طبية لمستشفى أم الأرانب القروي، ومستشفى تراغن العام، ومركز سبها الطبي، وأي مستشفيات أخرى، ترى اللجنة ضرورة تجهيزها وإحالة هذه الاحتياجات للوزارة بشكل عاجل لتوفيرها.

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وأوصى القرار برفع مستوى الاستعداد في كافة المرافق الصحية في المنطقة الجنوبية وخاصة مستشفى أم الأرانب القروي ومستشفى تراغن العام ومركز سبها الطبي وحصر الاحتياجات من سيارات الإسعاف بالإضافة إلى إعداد فرق طبية متخصصة بالسرعة الممكنة لتكون جاهزة للعمل عند حدوث إي طارئ لمساندة القوات المسلحة.