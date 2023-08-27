“اللافي” و “تكالة” يبحثان سبل دفع العملية السياسية وتنسيق الجهود بين المجلسين

الوطن| رصد

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، سبل دفع العملية السياسية، وتنسيق الجهود بين المجلسين، وذلك من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية للوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

واستعرض اللقاء الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الفترة الأخيرة.

هذا واتفق الطرفان على تعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة الذي من شانه تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في البلاد.