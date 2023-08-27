كتلة هوائية ساخنة وأمطار متفرقة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد 27 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأحد 27 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتأثر الأجواء بكتلة هوائية ساخنة تؤثر على مناطق غرب ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (35-41)مْ ، وتسجل تراجع تدريجي بداية من يوم الغد علي اقصى مناطق الساحل الغربية ويشمل التراجع يوم الثلاثاء كامل مناطق الشمال الغربي .

وتبقى الاجواء دون تغير علي باقي مناطق البلاد.

وتتكاتر السحب علي مناطق غدامس والحمادة وبعض مناطق الجنوب الغربي قد يتخللها امطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب

الرياح: جنوبية غريبة تتحول تدرجين يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35–40)مْ ، وتسجل تراجع تدريجي يوم الغد علي أقصى مناطق الغربية وتشمل باقي المناطق يوم الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر علي الخليج وبعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى الي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ, تم تسجل ارتفاع بسيط بداية من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر علي غدامس والحماده مع احتمال إمطار خفيفة .

الرياح: شمالية شرقية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ,.