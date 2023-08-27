الهنقاري: المعارضة التشادية انتهت و”حفتر” ذهب إلى الجنوب لابتزاز الأموال من  الدبيبة

هاجم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، رئيس حزب تجمع الصف الوطني سلامة الغويل بسبب قيام الثاني بإصدار بيان أعلن فيه ترحيبه ودعمه لعمليات الجيش من أجل تأمين الحدود الجنوبية.

وقال الهنقاري؛ في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “هذا بيان المرشح الرئاسي المدعو سلامة الغويل”، مردفًا؛ “يعتقد هذا الغبي أن التقرب والشحاحة من المجرم حفتر، يوصله لكرسي الرئاسة بعد إعلان الولاء والطاعة لسيده عبدا”، بحسب زعمه.

وواصل مزاعمه مضيفًا ؛ “وهو من شدة الغباء لا يعلم أن حفتر ذهب للجنوب من أجل ابتزاز الأموال من حكومة الوحدة الوطنية. وان المعارضة التشادية قضى عليها الجيش التشادي”، على حد قوله.