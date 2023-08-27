النيابة تحقق في وفاة شخص عند القبض عليه لشروعه في قتل زوجته

أعلن مكتب النائب العام التحقيق في وفاة شخص بطرابلس عند القبض عليه لشروعه في قتل زوجته.

وأكد مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة الشروع في قتل اِمْرَأَة في محيط قرية المغرب العربي؛ وتبحث ما أحدثه الفاعل من اضطراب عقب إيواء الضحية في المؤسسة العلاجية لتلقي العلاج؛ وتقصي الظروف التي استدعت اللجوء إلى القوة والأسلحة حِين إجراء القبض على المتهم .

وبين مكتب النائب العام أنه إثر ‏تلقي نبأ جريمة شروع ( ع .ر ) في قتل زوجته ( أ. ع )؛ تولت نيابة شمال طرابلس الابتدائية بحث الحادثة؛ فقَصَدَ المحقق المؤسسة العلاجية، وسجل ما بَدَا له من ملاحظات حول المضاعفات الناجمة عن إصابة المجني عليها بعيارين نارين في رأسها؛ ثم انتقل إلى محل الواقعة وعاينه؛ وتحفظ على ما يفيد التحقيق.

وارتبط هذا البحث ببحث آخر كان محله واقعة وفاة المتهم ( ع . ر ) فَوْر مداهمة محل إقامته لفرض تدبير القبض عليه؛ فانتقل المحقق إلى حيث جثمان المتوفى؛ ودون ما أسفرت عنه مناظرة الجثة؛ ثم أخذ في تقصي الأسباب المؤدية إلى استعمال الأسلحة؛ بفحص محل الواقعة؛ وطلب من رأى فائدة سماع أقوالهم لاستجلاء حقيقة الواقع.