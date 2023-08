درنة.. موالون لحفتر يحرقون دعاية قائمة انتخابية، والأمن الداخلي يعتقل رئيسها

قام موالون لخليفة حفتر ينتسبون لما يعرف بكتائب أولياء الدم بالقدوم إلى مدينة درنة وإحراق صور حملة انتخابية لقائمة “إعمار” المرشحة لانتخابات المجلس البلدي للمدينة.

وفي خطاب تصعيدي، أعلن أفراد مجموعة “أولياء الدم” اعتراضهم على قبول مفوضية الانتخابات ترشح قائمة إعمار رغم تقديمهم طعونات ضدها في أوقات سابقة، وفق قولهم.

فيما أكد شهود عيان أن الاعتداء على صور الحملة الانتخابية وإحراقها تم كذلك بحضور مركبات تحمل شعار الكتيبة 166 – اجدابيا ذات التابعية المباشرة لما يعرف بـ”قيادة حفتر” والمكلفة بتأمين درنة.

ومع تصاعد أعمال الشغب، قام جهاز الأمن الداخلي بالمدينة باعتقال رئيس قائمة إعمار “طلال الهنشير” وإجباره على توقيع تعهد بالانسحاب من السباق الانتخابي.

فيما أفُرج عن الهنشير بعد قبوله الإمضاء على التعهد المبرم من الأمن الداخلي حول انسحابه من الانتخابات.

من جانبها، استنكرت رابطة مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة الأحداث الأخيرة، واصفة ذلك بالتخريب، وداعية إلى الالتزام بالخيارات القانونية.

وفي أواخر يوليو الماضي، رفضت محكمة درنة الابتدائية ومحكمة الاستئناف طعونا موجهة ضد قائمة “إعمار”.

