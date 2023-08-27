النيابة الليبية تحقق في مقتل رجل خلال ضبطه لشروعه في قتل زوجته

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة شروع رجل في قتل زوجته بمحيط قرية المغرب العربي، ومقتله خلال عملية القبض عليه.

وبحسب بيان النيابة العامة، تباشر جهات التحقيق في ما أحدثه الفاعل من اضطراب عقب إيواء الضحية في المؤسسة العلاجية، وتتقصى الظروف التي استدعت اللجوء إلى القوة والأسلحة حين إجراء القبض على المتهم، ومن ثم مقتله.

وتولت نيابة شمال طرابلس الابتدائية، بحث شروع (ع ر) في قتل زوجته (أ ع)، حيث قصد المحقق المؤسسة العلاجية، وسجل ما بَدا له من ملاحظات حول المضاعفات الناجمة عن إصابة المجني عليها بعيارين ناريين في رأسها، ثم انتقل إلى محل الواقعة وعاينه، وتحفظ على ما يفيد التحقيق.

وارتبط هذا البحث ببحث آخر كان محله واقعة وفاة المتهم (ع ر) فور مداهمة محل إقامته، لفرض تدبير القبض عليه، فانتقل المحقق إلى حيث جثمان المتوفى، ودون ما أسفرت عنه مناظرة الجثة، ثم أخذ في تقصي الأسباب المؤدية إلى استعمال الأسلحة بفحص محل الواقعة، وطلب من رأى فائدة سماع أقوالهم، لاستجلاء حقيقة الواقعة.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل أنباء تفيد بخطف عبدالرحمن الرميح، الملقب بـ”العلم”، الذراع اليمني لمحمد بحرون “الفار”، زوجته السابقة رؤي عبدالمولى من سكان منطقة الزاوية، ومحاولته قتلها، وذلك قبل أن يلقى مصرعه خلال مقاومته قوات أمنية تحركت من الزاوية، للقبض عليه بمنطقة الريقاطة في طرابلس.