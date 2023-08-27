“الكوني” يبحث مع الرئيس الصيني رفع القوة القاهرة لاستئناف عمل الشركات الصينية

الوطن| متابعات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على هامش اعمال الجلسة الخاصة بالتعاون الأفريقي الصيني خلال قمة بريكس، fرئيس جمهورية الصين الشعبية، “شي جين بينغ.ط”؛ لبحث آليات تفعيل التعاون الاستراتيجي، والاقتصادي بين البلدين، وعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، وذلك في إطار شراكة استراتيجية ذات توجه مستقبلي للتعاون الشامل والتنمية المشتركة.

وأكد الكوني على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في دعم الجهود الليبية التي تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار والتسريع بإنجاز مشاريع الإعمار، وفق رفع القوة القاهرة عن عمل الشركات الصينية في ليبيا، لاستئناف الاعمال المتوقفة منذ العام 2011، وفتح باب الاستثمار بشكل واسع امام الشركات الصينية.

وأوضح الكوني للرئيس الصيني حاجة ليبيا للخبرات الصينية في مشاريع الاعمار, وإن النموذج الصيني للنهوض الاقتصادي، الذي حققت من خلاله الصين قفزة نهضوية نوعية، وتمكنت وبسرعة استثنائية من الانتقال الى مستوى عالمي يحتدى.

وأعرب الرئيس الصيني عن اهتمامه بتطوير العلاقات الصينية الليبية وفق افاق استراتجية واقتصادية تذهب باتجاه مسار التكتل الاقتصادي العالمي الجديد “بريكس”.