الكوني يبحث مع الرئيس الكونغولي آليات تحقيق الاستقرار في ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، مع الرئيس الكونغولي دوني ساسو نغيسو، تطورات العمل على ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، وآليات تحقيق الاستقرار.

وقال بيان صادر عن المجلس: “التقى الكوني على هامش قمة بريكس بالرئيس الكنغولي دوني ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، وتناول صيرورة العمل على المصالحة الوطنية، وآليات تحقيق الاستقرار الذي تحتاجه ليبيا، وتداعيات ذلك على المنطقة وكامل القارة”.

وأضاف البيان “أوضح الرئيس الكنغولي للكوني بأن ثمة ترتيبات لزيارة قريبة يقوم بها لليبيا في إطار الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي بالخصوص”.