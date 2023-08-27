تكالة يناقش مع اللافي الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لتنسيق الجهود بين الرئاسي واللافي

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري الدكتور “محمد تكالة” اليوم السبت، في مقر المجلس عضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”.

وتم خلال اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس مناقشة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لتنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي والمجلس من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين. بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة في الفترة الأخيرة.

كما بحث اللقاء تعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة.