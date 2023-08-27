على هامش اجتماع بركس.. ترحيب دولي بعودة ليبيا لدورها الريادي في القارة الافريقية

أعرب رئيس جنوب افريقيا، سيريل رامافوزا، خلال لقاله النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، على هامش اعمال قمة بريكس عن سعادته بعودة ليبيا الى دورها القيادي في القارة ، ومشاركتها ذات القيمة الخاصة في اعمال هذه القمة العالمية، والمواعيد الافريقية الاخرى.

وأكد رامافوزا عن الاهتمام الذي توليه جنوب افريقيا لدولة ليبيا قائلًا: كما وقفت ليبيا مع جنوب افريقيا عندما كانت بحاجة للدعم، فأننا نسعى اليوم للوقوف مع ليبيا وحتى تحقيق استقرارها وعودتها لمقدمة الصف الافريقي.

وأوضح الكوني للرئيس الافريقي حاجة ليبيا للاستفادة من نموذج جنوب افريقيا في تجاوز الأزمات والجروح التاريخية والتفرقة العنصرية ، ونجحت في خلق دولة وطنية مستقرة وفائقة التطور، وان دعم جنوب افريقيا لجهود الدولة الليبية في تحقيق الاستقرار وتجاوز الازمات الحالية، سيكون له مردوده التاريخي في تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية المتجذرة في عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين.