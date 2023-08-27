الكوني يدعو الرئيس الكوبي لتفعيل اتفاقية جنوب جنوب

دعا النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز، لإعادة تفعيل تجربة التكامل الاستراتيجي بين كوبا والقارة الإفريقية، من خلال إتفاقية “جنوب/جنوب”، والتي لعبت فيها ليبيا دورا أساسيا.

وكانت كوبا تعهدت وفق الاتفاقية بدعم القارة الإفريقية بالإمدادات والطواقم الطبية، وتوفير الاحتياجات العلاجية بمختلف التفاصيل، وذلك بالاستناد إلى التمويل الليبي الداعم للمشروع.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة بريكس بجنوب إفريقيا التباحث حول الحاجة لإعادة تفعيل العمل بهذه الاتفاقية “جنوب/جنوب”، والتي من شأنها أن تخلق مناخا خلاقاً للتكامل بين كوبا والقارة الإفريقية، ليس فقط في المجال الطبي، بل الاقتصادي والاستراتيجي، وذلك وفق توسيع التعاون العملي وتعزيز التنسيق في عديد المجالات.