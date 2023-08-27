حميد: العملية العسكرية في الجنوب تهدف لتأمين الحدود

ليبيا – قال الباحث السياسي، إدريس عبدالسلام حميد، إن العملية العسكرية في الجنوب تهدف لتأمين الحدود التي تعرضت لاقتتال بين القوات التشادية والمعارضة.

حميد وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” ،أوضح أن المنطقة تشهد تواجد المعارضة التشادية وتتخذ منها منطلقا للدخول إلى تشاد، مضيفا أن العملية تهدف إلى تأمين المناطق الجنوبية والعصابات المنظمة ومواجهة الهجرة غير النظامية.

وأكد أن ما يجري في السودان والنيجر له تداعيات على ليبيا، مرجعا ذلك إلى استغلال المنظمات الإرهابية الحدود للتواجد في ليبيا.