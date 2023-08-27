بن شرادة: المعطلون للانتخابات يرون أن قيام مؤسسات الدولة يعني أنهم سيكونون خلف القضبان

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، لم يعلق على دعوة المبعوث الدولي حول ضرورة تشكيل حكومة موحدة، لأنه يرى في أي اتفاق نهاية لمشواره السياسي.

وأوضح بن شرادة أن الدبيبة يرى أي اتفاق على أنه سينهي الدخل المادي له ولعائلته، وأي محاولة لبناء الدولة يعني بالنسبة لهم فقدان مصادر رزقهم.

وأكد بن شرادة على أن من يقومون بتعطيل الانتخابات في ليبيا، يرون أن نجاحها وقيام مؤسسات الدولة يعني أنهم سيكونون خلف القضبان بسبب الفساد.

وأشار إلى وجود إجماع لدى الدول الفاعلة في الشأن الليبي ولدى كل الليبيين على ضرورة وجود حكومة واحدة تشرف على الانتخابات.

ولفت بن شرادة إلى وجود خلافات حول طريقة تشكيل الحكومة، إذ يريد مجلس الدولة ومجلس النواب تشكيلها وفق خارطة الطريق، في حين أن المجمتع الدولي الممثل بالبعثة الأممية يريد أن يطلق لجنة حوار لتشكل حكومة جديدة.

واتهم بن شرادة البعثة الأممية بأنها تعمل على عرقلة أي اتفاق بين الليبيين، لأنها تعتبر أي اتفاق ليبي وإجراء الانتخابات يمثل نهاية لعملها، الذي تستفيد منه مادياً بشكل كبير.

ولفت إلى أن الفساد الموجود لدى أعضاء البعثة الأممية غير مسبوق، لافتاً إلى وجود أدلة على ذلك وهي معروفة لدى الشعب الليبي.

وتابع بن شرادة أن أعضاء البعثة يقومون بوضع أسماء لشخصيات ورجال أعمال ليبيين في لجان الحوار وفي بعض المناصب من غير أعضاء مجلسي الدولة والنواب مقابل تلقي أموال منهم.